Сценарист "Бу Щяхярдя" понес тяжелую утрату

Сценарист "Бу Щяхярдя" Мушвиг Аббасов понес тяжелую утрату.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, скончался его отец Дильгам.

Продюсер Рамиль Нуриев, подтвердил эту информацию, и сообщил, что у отца М.Аббасова долгое время были проблемы со здоровьем:

"У него были проблемы с печенью. Его похоронят в деревне Фатмаи".