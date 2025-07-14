"Имишли" определился с двумя новыми соперниками

Футбольный клуб "Имишли" проведет товарищеские матчи 19 июля против "Араз Нахчыван-2" и 23 июля - против "Сумгайыта".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда продолжит тренировочный сбор в Баку до 9 августа. Всего в рамках подготовки к новому сезону "Имишли" проведет 7 контрольных матчей. Ранее были объявлены игры с "Карваном", "Габалой", "Шафой", "Шамахой" и "Сабахом-2".

Напомним, старт нового сезона в Азербайджанской Премьер-лиге намечен на 15 августа.