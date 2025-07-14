https://news.day.az/sport/1767717.html "Имишли" определился с двумя новыми соперниками Футбольный клуб "Имишли" проведет товарищеские матчи 19 июля против "Араз Нахчыван-2" и 23 июля - против "Сумгайыта". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда продолжит тренировочный сбор в Баку до 9 августа. Всего в рамках подготовки к новому сезону "Имишли" проведет 7 контрольных матчей.
"Имишли" определился с двумя новыми соперниками
Футбольный клуб "Имишли" проведет товарищеские матчи 19 июля против "Араз Нахчыван-2" и 23 июля - против "Сумгайыта".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда продолжит тренировочный сбор в Баку до 9 августа. Всего в рамках подготовки к новому сезону "Имишли" проведет 7 контрольных матчей. Ранее были объявлены игры с "Карваном", "Габалой", "Шафой", "Шамахой" и "Сабахом-2".
Напомним, старт нового сезона в Азербайджанской Премьер-лиге намечен на 15 августа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре