Будущее Армении решается в Глендейле?: вся надежда ААЦ - на Ким Кардашьян

Автор: Акпер Гасанов

Это все звучит, как очень длинный армянский анекдот. Только он не про армянское радио, а шире - про внутриармянские разборки. Итак, перед зданием генконсульства Армении в Глендейле 13 июля состоялся митинг, инициированный движением "Национальный фронт", в защиту Армянской церкви и против широко распространенных необоснованных и незаконных репрессий в Армении.

Сразу отмечу, что данные обвинения, вне зависимости от того, кто их озвучивает, ставят в поистине нелепое положение любителей представлять Армению как некий "островок демократии" на Южном Кавказе. Особо забавно звучит название организации, которая организовала воскресную акцию в Глендейле - Всеармянский совет по защите Армянской апостольской церкви. Поскромничали армяне из США. Могли бы назвать свой совет Межгалактическим.

При этом, возникает вопрос - от кого ААЦ нужно защищать? Сколько себя помню, католикосы ААЦ и прочие провокаторы в сутанах вопили о том, что кровными врагами армянского народа являются турки и азербайджанцы. И что в итоге? Турки и азербайджанцы вообще никак не реагируют на действия руководства ААЦ. Мы, извините за прямоту, плевать хотели на них и их оппонентов. У нас задачи посерьезнее есть.

При этом, безусловно, забавно слышать о том, что "защита церковного суверенитета и религиозной свободы является всеармянской приоритетной задачей, а армянская диаспора расценивает любое посягательство государства как удар по всей национальной идентичности". Подтекст этого утверждения понятен: кто не с нами - тот не армянин. Какую, однако, поразительную картину рисует в своем воображении американские армяне!

Нет, ну "действительно"- где еще защищать ААЦ?! Не в Ереване же, не в Гюмри и не в Дилижане. Глендейл - самое подходящее место для этого! Там, судя по всему, армянской идентичности грозит страшнейшая угроза. Это ведь в двух шагах от мексиканских буррито и в часе езды от Голливуда. Что до армян из Армении, то они остались где-то за кадром. А в главной роли - диаспора. Она ведь лучше знает, как спасать страну. С расстояния в 12 тысяч километров, под аккомпанемент пальм и банковских счетов.

Забавно, что и говорить, наблюдать за тем, как одни армяне учат других, где у них совесть, вера и патриотизм. При этом, главный вопрос - появится ли в рядах защитников Гарегина II сама Ким Кардашьян?! Эта всемирно известная икона... нет, не духовности, а контурного макияжа и скандальных реалити-шоу, не раз уже вставала грудью на защиту, например, мифа о "геноциде армян".

В целом, ее грудь давно выступает за всё на свете: за мир во всём мире, за армянские корни и за семейные ценности. Правда, презентована она была миру не на митинге, а в известном видео с рэпером. Тем не менее непонятно, почему бы теперь Ким не стать и лицом всеармянского движения за Гарегина II? Всё складывается: есть медийность, есть скандальность, есть пафос.

Остаётся только надеть крест, обернуть бедра в флаг Армении и выйти к генконсульству с речью: "Никол, убери руки от наших католикосов!". Нет, не с Багратом же Сбразаном связывать руководству ААЦ свои надежды, не с Робертом Кочаряном или с Сержем Саргсяном! Есть, правда, Самвел Карапетян. Он даже вроде бы партию какую-то создавать собирается. Подтверждая, тем самым, что его планы по смене власти в РА были просто вовремя пресечены.

Только вот нет у всех противников действующей власти в Армении поддержки со стороны общества. Каждая попытка проведения чего-то, громко именуемого словом митинг, в итоге заканчивается фарсом. Людей приходи - кот наплакал. В том числе и потому, что устали граждане Армении оттого, что ААЦ давно превратилась в бизнес-проект с антикварными ризами. Вот потому и видим мы акции протеста в Глендейле. Организовывают которые те, кто полагает - будущее Армении решается вовсе не в Ереване, а где-то между Беверли-Хиллз и студией звукозаписи Канье Уэста.