В Баку стартуют киновечера с демонстрацией костюмов популярных киногероев

При поддержке министерства культуры Азербайджана, совместно с киностудией "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы и Управлением Приморского бульвара стартует проект под названием "Киновечер на бульваре".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.

Цель данного проекта - воспитание молодого поколения в духе патриотизма, а также популяризация азербайджанского кинематографа, в том числе среди туристов, прибывающих в наш город.

Первый показ запланирован на 19 июля. В этот день на открытом воздухе на бульваре будет продемонстрирован фильм киностудии "Азербайджанфильм" "Görüş" (Встреча). Начало сеанса - в 20:00.

В рамках проекта, помимо показов фильмов, будет организована выставка костюмов и реквизита киностудии "Азербайджанфильм", а также съёмочного и технического оборудования. Посетители выставки смогут увидеть знакомые образы и аксессуары любимых героев, а также технические средства, использованные во время съёмок.