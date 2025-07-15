В Баку стартуют киновечера с демонстрацией костюмов популярных киногероев
При поддержке министерства культуры Азербайджана, совместно с киностудией "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы и Управлением Приморского бульвара стартует проект под названием "Киновечер на бульваре".
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.
Цель данного проекта - воспитание молодого поколения в духе патриотизма, а также популяризация азербайджанского кинематографа, в том числе среди туристов, прибывающих в наш город.
Первый показ запланирован на 19 июля. В этот день на открытом воздухе на бульваре будет продемонстрирован фильм киностудии "Азербайджанфильм" "Görüş" (Встреча). Начало сеанса - в 20:00.
В рамках проекта, помимо показов фильмов, будет организована выставка костюмов и реквизита киностудии "Азербайджанфильм", а также съёмочного и технического оборудования. Посетители выставки смогут увидеть знакомые образы и аксессуары любимых героев, а также технические средства, использованные во время съёмок.
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