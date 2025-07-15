https://news.day.az/society/1767759.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Самухском районе произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), землетрясение зафиксировано в Самухском районе, в 21 км к северу от станции Гянджа. Подземные толчки не ощущались.