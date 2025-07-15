https://news.day.az/society/1767759.html В Азербайджане произошло землетрясение В Самухском районе произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), землетрясение зафиксировано в Самухском районе, в 21 км к северу от станции Гянджа. Подземные толчки не ощущались.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Самухском районе произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), землетрясение зафиксировано в Самухском районе, в 21 км к северу от станции Гянджа.
Подземные толчки не ощущались.
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