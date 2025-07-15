Пашинян ищет нового католикоса

Премьер-министр Армении Пашинян из-за конфликта с Армянской апостольской церковью ищет кандидатуру нового католикоса и ведет переговоры с потенциальными кандидатами.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Союза армян России Ара Абрамян.

По его оценке, премьером Армении движет опасение, что церковь на выборах консолидирует настроенных против него избирателей.

Какое дело до этого Абрамяну, непонятно. Он, напомним, возглавляет САР и, казалось бы, должен заниматься вопросами диаспоры, а не вмешиваться в отношения между армянским государством и церковью. Особенно странно это звучит, учитывая, что сам Абрамян не имеет реального влияния ни в одной из этих структур.