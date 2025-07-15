В Ханое состоится заседание азербайджано-вьетнамской межправкомиссии

16 июля в городе Ханой состоятся первое заседание совместного азербайджано-вьетнамского бизнес-совета и азербайджано-вьетнамский бизнес-форум, а 17 июля - третье заседание азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве энергетики.

Согласно информации, в ходе мероприятий планируется провести переговоры о сотрудничестве между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, культурной, сельскохозяйственной, туристической, транспортной, образовательной и других сферах, а также обсудить текущее состояние экономических и торговых отношений и инвестиционные возможности.

Отметим, что сопредседателями межправительственной комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Диен.