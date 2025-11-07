Что происходит с пенсионным капиталом после смерти человека?

Пенсионный капитал - это средства, накопленные на индивидуальных счетах застрахованных лиц и ежегодно индексируемые. В настоящее время минимальный размер этого капитала составляет 46 080 манатов.

Однако по разным причинам не каждый успевает накопить минимальный капитал к пенсионному возрасту. Тем не менее, у каждого работающего гражданина на пенсионном счёте формируется определённая сумма. Если к моменту выхода на пенсию человек не смог накопить минимальный капитал, Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) назначает ему соответствующую пенсию.

Один из интересных моментов заключается в следующем: если гражданин оформил пенсию, но впоследствии скончался, пенсионные выплаты ему, естественно, прекращаются. В связи с этим возникает вопрос: что происходит с накопленным, но не использованным пенсионным капиталом?

Как сообщает Day.Az, экономист Натиг Джафарли в комментарии Bizim.Media заявил, что на сегодняшний день не существует чёткого правового механизма управления пенсионным капиталом умерших лиц:

"Есть некоторые исключения. Например, если пенсионер умер, его супруга (супруг) может получить его пенсию. Это возможно только в том случае, если пенсия супруги (супруга) ниже пенсии умершего. В таком случае вдовствующая сторона может выбрать более высокую пенсию. Однако прямого доступа к накопленному пенсионному капиталу на индивидуальном счёте умершего нет. Закон это напрямую не запрещает, но и не разрешает".

В ответе Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Bizim.Media отмечено, что с 1 января 2019 года назначение пенсий в стране осуществляется в проактивном порядке - то есть автоматически, без необходимости подачи документов гражданином:

"Если умерший являлся пенсионером или в трудоспособном возрасте имел не менее 4 месяцев страхового стажа за каждый полный год, его члены семьи - перечисленные ниже лица - получают право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца:

- дети до 18 лет;

- дети 18-23 лет при очном обучении;

- дети старше 18 лет с установленной инвалидностью;

- супруг (супруга), родители или лицо, достигшее пенсионного возраста либо имеющее I-II степень инвалидности".

Согласно информации фонда, накопленный пенсионный капитал умершего направляется на выплату пенсии по случаю потери кормильца для обеспечения социальной защиты членов его семьи. Эти выплаты:

- продолжаются, пока сохраняются соответствующие условия,

- а для членов семьи, достигших пенсионного возраста, назначаются пожизненно.

Выплаты прекращаются только в случаях смерти получателя пенсии, вступления вдовы (вдовца) в новый брак или при возникновении иных предусмотренных законом обстоятельств.