Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Азербайджан

Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз 22 декабря прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, украшенном государственными флагами обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Вице-президента Турции Джевдета Йылмаза встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица. 