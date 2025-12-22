https://news.day.az/politics/1804266.html Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Азербайджан - ФОТО Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз 22 декабря прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, украшенном государственными флагами обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Азербайджан - ФОТО
Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз 22 декабря прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, украшенном государственными флагами обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Вице-президента Турции Джевдета Йылмаза встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.
