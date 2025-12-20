Сахиба Гафарова встретилась с заместителем премьер-министра Монтенегро

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 20 декабря встретилась с делегацией во главе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече были обсуждены текущее положение и перспективы развития существующих дружественных и партнёрских отношений между Азербайджаном и Монтенегро.

Подчёркивалась значительная роль встречных визитов высокого и высшего уровней в развитии межгосударственных отношений, и отмечалось их значение с точки зрения рассмотрения двусторонней повестки дня. В этом контексте отмечался вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Монтенегро в 2013-м году, а также визита в нашу страну в ноябре 2024-го года в рамках COP29 Президента Монтенегро Якова Милатовича и его встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

В ходе встречи, наряду с различными аспектами двусторонней повестки дня, также рассматривались вопросы сотрудничества между странами в экономической, туристической, инвестиционной и иных сферах. Как было подчёркнуто, активный и конструктивный политический диалог создаёт новые возможности и для других сфер. В то же время отмечалась важность гуманитарного и культурного сотрудничества как существенных направлений, сближающих народы.

Подчёркивалось, что межпарламентское сотрудничество является значительным компонентом двусторонних взаимоотношений; особое внимание было уделено роли парламентской дипломатии. Спикер парламента, упомянув свой официальный визит в Монтенегро и проведённые в этой стране высокоуровневые встречи в апреле 2024-го года, коснулась официальных визитов председателей парламента Монтенегро в Азербайджан в различные периоды. Спикер парламента отметила важность контактов между законодательными органами, встречных визитов и работы действующих в парламентах групп дружбы, а также огромную роль подобных контактов в развитии межпарламентского диалога. Наряду с этим, отмечалась важность усиления обмена опытом в законодательной сфере между профильными комитетами парламентов, а также взаимной поддержки в рамках международных парламентских организаций.

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Эрвин Ибрагимович заявил о большом значении, придаваемом его страной развитию отношений с Азербайджаном, и высоко оценил тесный политический диалог двух стран. Он выразил признательность за прошлогодний визит спикера Милли Меджлиса и отметил вклад этого визита в прогресс двусторонних отношений.

Упомянув, что Азербайджан был крупнейшим государством-инвестором для Монтенегро в 2019-м году, гость затронул особое место сферы туризма в развитии межгосударственных отношений. Эрвин Ибрагимович подчеркнул наличие широких возможностей для углубления сотрудничества в этой области.