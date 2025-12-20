В США разработали проект восстановления Газы стоимостью $112 млрд

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер разработали предложение по восстановлению сектора Газа стоимостью $112 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что "Проект Рассвет" (Project Sunrise) призван превратить "разбомбленный анклав в блестящий Метрополис". На реализацию проекта потребуется десять лет.

В плане не уточняется, какие страны и компании будут финансировать восстановление сектора Газа, а также где во время реконструкции будут жить 2 млн палестинцев.

6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.