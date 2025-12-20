В Баку открылась персональная выставка художника Эмиля Азиза «Орнамент и силуэт»

19 декабря в Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие персональной выставки художника Эмиля Азиза "Орнамент и силуэт".

Как сообщили Day.Az в музее ковра, выступившие на мероприятии директор музея, Заслуженный работник культуры Амина Меликова, депутат Милли Меджлиса, Заслуженный художник, председатель Союза художников Нахчывана Ульвия Хамзаева и другие отметили актуальность идеи и содержания выставки. Также была подчеркнута важность сохранения национального коврового наследия и необходимость его продолжения в современном искусстве, где важную роль играют молодые художники.

На выставке представлено 50 работ автора, отличающихся тематическим разнообразием.

Основной идеей выставки, представляющей богатое культурное наследие Карабаха на современном визуальном языке, является объединение памяти, сохранившейся в ковровых орнаментах на протяжении тысячелетий, с эстетическим восприятием XX-XXI веков.

Особое место на выставке занимают карабахские кони, изображенные в гармонии с древними ковровыми узорами, а также женские портреты. Движение, сила и поэтичный силуэт коня сочетаются со структурированным ритмом орнаментов. В других произведениях ковровые мотивы представлены как символ женской идентичности, ее духа, связи с прошлым и формы самовыражения в современном мире.

Выставка "Орнамент и силуэт", где традиция соединяется с современностью, является художественным манифестом, показывающим, что культурное сокровище Карабаха не только сохраняется, но и передается в будущее через новое осмысление.

Азербайджанский национальный музей ковра постоянно поддерживает молодых художников, создающих новые произведения, вдохновленные богатым ковровым наследием нашего народа. В этом плане проект "Орнамент и силуэт" является очередным знаменательным событием в направлении современного представления национального наследия.

Выставка продлится до 21 декабря.