Грузия увеличила инвестиции в Азербайджан более чем в два раза

В январе-сентябре текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Грузии в Азербайджан составил 74,412 млн долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 43,4 млн долларов, или в 2,4 раза.

В отчётном году доля инвестиций из Грузии в общем объёме прямых иностранных инвестиций, привлечённых в Азербайджан, составила 1,6%.

В свою очередь, Азербайджан за первые девять месяцев текущего года инвестировал в экономику Грузии 111,318 млн долларов, что на 15,6 млн долларов, или на 16,3%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля азербайджанских инвестиций, направленных в Грузию, в общем объеме прямых иностранных инвестиций составила 5,5%.

Для сравнения: за первые девять месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Грузии в Азербайджан составлял 31,047 млн долларов, тогда как инвестиции Азербайджана в экономику Грузии достигали 95,750 млн долларов.

Отметим, что за первые девять месяцев 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 4,736 млрд долларов США, что на 213,485 млн долларов, или на 4,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время за отчётный период объем прямых иностранных инвестиций, направленных Азербайджаном в зарубежные экономики, составил 2,039 млрд долларов США, что на 658,090 млн долларов, или на 47,7%, превышает показатель первых девяти месяцев 2024 года.