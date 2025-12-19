https://news.day.az/world/1803804.html Проливные дожди привели к наводнениям в ОАЭ - отменены сотни рейсов - ВИДЕО Проливные дожди привели к наводнениям в ОАЭ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Власти аэропортов ОАЭ отменили или задержали более 200 рейсов, а дороги в крупных городах были затоплены из-за самого сильного за последние месяцы ливня, обрушившегося на страну 19 декабря.
Власти аэропортов ОАЭ отменили или задержали более 200 рейсов, а дороги в крупных городах были затоплены из-за самого сильного за последние месяцы ливня, обрушившегося на страну 19 декабря.
Последний раз в ОАЭ дожди вызвали масштабные наводнения и вынудили отменить более 2.000 рейсов в апреле 2024 г. Тогда, самые сильные за 76 лет ливни в стране унесли жизни по меньшей мере 4 человек и парализовали жизнь в Дубае на несколько дней.
