Проливные дожди привели к наводнениям в ОАЭ.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Власти аэропортов ОАЭ отменили или задержали более 200 рейсов, а дороги в крупных городах были затоплены из-за самого сильного за последние месяцы ливня, обрушившегося на страну 19 декабря.

Последний раз в ОАЭ дожди вызвали масштабные наводнения и вынудили отменить более 2.000 рейсов в апреле 2024 г. Тогда, самые сильные за 76 лет ливни в стране унесли жизни по меньшей мере 4 человек и парализовали жизнь в Дубае на несколько дней.

Представляем вашему вниманию видео: