Google обновила свой скоростной аналог ChatGPT

Компания Google официально представила новую модель искусственного интеллекта - Gemini 3 Flash. Эта версия позиционируется как более быстрая версия чат-бота, сохранившая продвинутые возможности рассуждения, мультимодального анализа и работы с инструментами, характерные для модели Gemini 3 Pro.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

По заявлению разработчика, Gemini 3 Flash превосходит предыдущую версию Gemini 2.5 Flash в различных тестах, а в ряде задач опережает и Gemini 2.5 Pro, оставаясь при этом значительно более быстрой и экономичной. В некоторых оценках, особенно в сфере мультимодальной логики, исполнения рабочих процессов и использования инструментов, новая модель демонстрирует результаты на уровне или даже выше, чем Gemini 3 Pro.

Для разработчиков это означает расширенную поддержку требовательных сценариев, таких как анализ видео, извлечение данных, визуальные ответы на вопросы и создание агентских приложений. Модель оптимизирована для крупномасштабного развертывания и работы в реальном времени за счет сниженных требований к вычислительным ресурсам.

Gemini 3 Flash уже становится моделью по умолчанию в приложении Gemini, заменяя Gemini 2.5 Flash. Пользователям доступны два режима работы: для быстрых ответов и для решения сложных задач. Отдельно остается доступной версия Gemini 3 Pro для продвинутых вычислений и программирования.

Новая модель также станет основным движком для ИИ-режима в глобальном поиске Google, что позволит обрабатывать более сложные запросы.