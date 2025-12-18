Столкновения в Эчмиадзине:

Иерею Вртанесу Багаляну стало плохо на фоне напряженной ситуации в Эчмиадзине.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, у него произошел инфаркт миокарда.

Настоятеля церкви увезла скорая помощь, чтобы провести стентирование.

Ранее мы сообщали, что ситуация во дворе Первопрестольного Эчмиадзина продолжает оставаться напряжённой, начались столкновения с силовиками и первые задержания.