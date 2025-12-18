https://news.day.az/world/1803494.html

Столкновения в Эчмиадзине: у священника случился инфаркт - ВИДЕО

Иерею Вртанесу Багаляну стало плохо с сердцем на фоне напряженной ситуации в Эчмиадзине, по последним данным у отца Вртанеса произошел инфаркт миокарда. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, настоятеля церкви Св. Иоанна в Бюракане увезли на карете "Скорой помощи", чтобы провести стентирование.