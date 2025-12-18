https://news.day.az/world/1803253.html Четыре американских самолета в небе у берегов Венесуэлы Четыре американских самолета подняты в небо у берегов Венесуэлы Как сообщает Day.Az, у берегов Венесуэлы были подняты в воздух четыре самолета палубной авиации США на фоне сообщений об угрозе начала войны, следует из данных Flightradar24.
В воздушном пространстве были замечены истребитель F/A-18E/F Super Hornet, два самолета радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.
