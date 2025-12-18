Четыре американских самолета в небе у берегов Венесуэлы

Четыре американских самолета подняты в небо у берегов Венесуэлы

Как сообщает Day.Az, у берегов Венесуэлы были подняты в воздух четыре самолета палубной авиации США на фоне сообщений об угрозе начала войны, следует из данных Flightradar24.

В воздушном пространстве были замечены истребитель F/A-18E/F Super Hornet, два самолета радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.