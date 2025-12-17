Автор: Эльчин Сахаватоглу

Как сообщалось ранее, министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил в интервью местному телеканалу, что со следующего года в ряде сельских школ будет внедрено дистанционное обучение. Министр отметил, что в некоторых регионах расходы на одного ученика превышают стоимость обучения в частных школах в центре Баку.

"Речь идет не о 10 школах, таких сельских школ - сотни. Возможно, общество этого не видит и не ощущает, но это государственные средства. Хотим мы этого или нет, эти средства имеют значение. Наши малокомплектные школы далеко не всегда являются лучшими. В них существует серьёзная проблема качества образования. Если в классе учатся три ребенка, каким образом можно выстроить полноценный педагогический процесс? Классы с нормальным количеством учащихся более эффективны, чем классы из 3-4 человек. Есть школы, где число сотрудников в два раза превышает количество учеников", - подчеркнул Эмин Амруллаев.

По словам министра, с сентября следующего года планируется переход на дистанционное обучение в школах с малым числом учащихся. "Мы рассматриваем это прежде всего с точки зрения удобства для детей. Считаем, что такая модель возможна и будет реализована. Этот вопрос находится на повестке дня, и в следующем учебном году будет запущен соответствующий пилотный проект" - сказал он.

Данное заявление вызвало широкий общественный резонанс в СМИ и социальных сетях.

Один из ключевых вопросов заключается в том, будет ли дистанционное обучение эффективным для младших классов, а также в том, каковы его положительные и отрицательные стороны.

Комментируя тему для Day.Az, эксперт в сфере образования Ризван Фикретоглу отметил, что к дистанционному обучению нельзя подходить однозначно, а его эффективность напрямую зависит от условий, в которых оно применяется.

"Дистанционное обучение само по себе не является ни положительной, ни отрицательной моделью. Главное - для какой категории учащихся и в каких условиях оно внедряется. С точки зрения школ с крайне малым числом учеников эта модель имеет определенные экономические преимущества, поскольку содержание отдельного здания, системы отопления, технического персонала и педагогического состава ради небольшого количества учащихся создаёт серьезную финансовую нагрузку для государства. Во многих сельских школах учителя формально преподают сразу несколько предметов, что негативно сказывается на качестве образования", - отметил эксперт.

Он также указал на риски, связанные с дистанционным обучением:

"Особенно для учащихся начального и основного звена такой формат может быть недостаточным как с точки зрения обучения, так и воспитания. В регионах существуют проблемы с доступом к интернету, обеспеченностью компьютерами и родительским контролем. Школа - это не только место получения знаний, но и среда, где дети общаются и приобретают социальные навыки. В дистанционном формате эти возможности существенно ограничены.

Кроме того, качество и доступность интернета различаются в зависимости от региона. У ряда семей нет финансовых возможностей для приобретения стабильного интернета и технического оборудования. В случае внедрения дистанционного обучения в таких условиях у государства возникнет необходимость обеспечить учащихся компьютерами и интернетом. В противном случае модель не будет эффективной".

Эксперт считает, что дистанционное обучение в большей степени подходит для старших классов.

"Говорить о готовности учащихся младших классов к такому формату пока сложно. По сути, переход к дистанционному обучению должен быть поэтапным - прежде всего начиная со старших классов и уровня высшего образования. Широкое применение дистанционного обучения для учеников начальной школы и классов ниже 9-го может привести к определённым пробелам в социализации и учебно-воспитательном процессе", - добавил он.