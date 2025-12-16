https://news.day.az/politics/1802881.html Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения - Эрдоган Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного соглашения. Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на XVI конференции послов в Анкаре. "Находясь в диалоге с Азербайджаном, мы также продвигаем процессы нормализации наших отношений с Арменией", - добавил он.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о процессе нормализации отношений с Арменией.
