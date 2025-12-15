Турция нацелена довеcти объем товарооборота с тюркскими странами до $100 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что одной из основных целей является доведение объёма товарооборота с тюркскими государствами до 100 млрд долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Эрдоган особо подчеркнул роль Среднего коридора в увеличении объёма торговли.

"Мы ставим цель довести объём товарооборота с тюркскими государствами до 100 миллиардов долларов", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Средний коридор ещё больше ускорит торговые потоки между тюркскими государствами.