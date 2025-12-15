В ряде районов Азербайджана ожидается гололед

С 16 декабря до дневных часов 17 декабря в отдельных районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками, а в горных районах прогнозируется снег.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что местами осадки могут носить ливневый характер.

В ночные и утренние часы в отдельных горных районах ожидается обледенение автомобильных дорог.

Кроме того, прогнозируется повышение уровня воды в реках, в частности в некоторых реках, протекающих по территории регионов Губа-Хачмаз и Лянкяран-Астара.

