В ряде районов Азербайджана ожидается гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С 16 декабря до дневных часов 17 декабря в отдельных районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками, а в горных районах прогнозируется снег.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что местами осадки могут носить ливневый характер.
В ночные и утренние часы в отдельных горных районах ожидается обледенение автомобильных дорог.
Кроме того, прогнозируется повышение уровня воды в реках, в частности в некоторых реках, протекающих по территории регионов Губа-Хачмаз и Лянкяран-Астара.
