В Баварии задержаны пятеро подозреваемых в подготовке теракта

В Германии пятеро мужчин были задержаны по подозрению в подготовке теракта на рождественском рынке в районе Дингольфинга в Нижней Баварии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на генеральную прокуратуру Мюнхена.

По данным издания, против четырех из пяти задержанных были выписаны ордера на арест, один помещен в превентивный полицейский изолятор. Подозреваемые планировали совершить нападение с использованием транспортного средства. Целью назывался один из рождественских рынков в районе Дингольфинга-Ландау.

Уточняется, что среди задержанных - 56-летний египтянин, 37-летний сириец и трое марокканцев в возрасте 22, 28 и 30 лет. По предварительным данным следствия, старший из задержанных египтянин призывал к совершению нападения в одной из мечетей региона.

Журнал добавляет, что задержания были проведены 12 декабря силами Центрального управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Расследование обстоятельств дела продолжается.