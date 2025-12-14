В Турции загорелась фабрика

В Турции, на складе фабрики по производству фильтрационных систем, расположенной в районе Чардак города Денизли, по неустановленной причине произошёл пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, огонь быстро распространился на большую часть предприятия.

Сообщается, что во время пожара на фабрике людей не было. На место происшествия были направлены пожарные бригады, им удалось локализовать огонь. В результате пожара большая часть фабрики пришла в негодность. Работы по тушению пожара продолжаются.