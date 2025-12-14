https://news.day.az/world/1802312.html Стрельба на пляже в австралийском Сиднее - 10 погибших, десятки ранены - ВИДЕО В австралийском Сиднее, произошла стрельба на одном из городских пляжей. Как передает Day.Az, неизвестные открыли огонь во время празднования начала еврейского праздника Хануки. 10 человек погибли, ещё 60 получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован, другого ранили и задержали.
