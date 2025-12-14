Азербайджанские каратисты завоевали медали на чемпионате мира

В Эр-Рияде завершился чемпионат мира, организованный Всемирной федерацией Кёкусинкай (KWF), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По итогам соревнований азербайджанские каратисты завоевали медали в различных возрастных и весовых категориях. Джавид Казымлы (16-17 лет, +80 кг) и Селджан Бабаева (+60 кг) удостоились золотых медалей. Рахман Юсуфов (14-15 лет, -75 кг) завоевал серебряную медаль. Вагиф Бендалиев (16-17 лет, -70 кг) и Тогрул Оруджев (12-13 лет, -60 кг) получили бронзовые медали.

Отметим, что национальная сборная Азербайджана достойно представила страну как в индивидуальных, так и в командных выступлениях на чемпионате мира, внесла вклад в укрепление позиций страны на международной арене.