В Баку состоится первое заседание Совместной культурной комиссии Узбекистана и Азербайджана
С 14 по 20 декабря в Азербайджане пройдут Дни культуры Узбекистана.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.
Сообщается, что по этому случаю в Азербайджан с визитом прибыло руководство Министерства культуры братской страны, известные деятели искусства и ведущие художественные коллективы.
14 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится масштабная концертная программа, посвященная церемонии открытия Дней культуры Узбекистана.
15 декабря пройдет первое заседание Совместной культурной комиссии Узбекистана и Азербайджана.
В рамках Дней культуры будут организованы концертные программы танцевального ансамбля "Навруз" и Государственного симфонического оркестра Узбекистана.
Церемония закрытия Дней культуры Узбекистана пройдет в средней общеобразовательной школе имени Мирзы Улугбека, построенной и введенной в эксплуатацию братской страной в 2023 году в городе Физули.
Напомним, что в 2023 году в Баку прошли Дни культуры Узбекистана, а в 2024 году в Ташкенте - Дни культуры Азербайджана.
