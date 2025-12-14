У самолёта United Airlines отказал двигатель во время полёта в Японию

Двигатель пассажирского самолета, следовавшего из Вашингтона в Токио, перестал работать во время выполнения рейса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

По данным издания, инцидент произошел в международном аэропорту Даллес. Воздушное судно компании United Airlines сразу после взлета было вынуждено вернуться в аэропорт в столице США, так как у него отказал двигатель. При этом во время маневра часть крышки двигателя сорвалась и загорелась, в результате чего в лесистой местности возле воздушной гавани произошел пожар.

Всего на борту находились 275 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет совершил успешную посадку, никто из людей не пострадал.

На фоне произошедшего лайнер отстранили от полетов, а Федеральное управление гражданской авиации начало расследование инцидента. Сам рейс перенесли на другое время.