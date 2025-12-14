https://news.day.az/world/1802331.html В США прошла ежегодная игра между военными академиями - ВИДЕО Army and Navy game 2025 - это ежегодный матч, который проводится с 1890 года и называется "одним из величайших соревнований в США". Как передает Day.Az, в нем бьются выпускники военной академии США и флотской, военно-морской академии США. При этом есть правило - команда, поющая свой гимн второй, обычно выигрывает игру.
Считается, что матч "объединяет армию и флот", но после матча очень часты массовые драки "сухопутных" с "морскими душами".
