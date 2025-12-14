Морозы в Азербайджане

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с наблюдаемыми в настоящее время неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении МЧС отмечается, что на территории страны, особенно в горных районах, наблюдается холодная и морозная погода.

В связи с текущими погодными условиями МЧС напоминает населению о необходимости строгого соблюдения правил безопасности. В частности, жителям горных районов, а также лицам, планирующим поездки в горную местность, рекомендуется по возможности не покидать населенные пункты в период морозов. В случае возникновения необходимости передвижения следует заранее информировать близких о маршруте следования.

Отмечается, что при передвижении на автомобиле необходимо убедиться в соответствии его технического состояния сезону, а также иметь достаточный запас топлива. Рекомендуется избегать участков с возможной опасностью схода снежных лавин, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населенные пункты до наступления темного времени суток.

Кроме того, в МЧС подчеркнули, что в условиях холодной погоды значительно возрастает использование газовых и электрических отопительных приборов, в связи с чем необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом отопительных устройств, перегрузка электросети, а также оставление включенных приборов без присмотра.

В министерстве напомнили, что в случае возникновения опасности следует незамедлительно обращаться по номеру 112.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az