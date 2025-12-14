"Реал" приблизился к подписанию защитника "Баварии"
Центральный защитник "Баварии" Деотшанкюль Юпамекано близок к переходу в "Реал".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, мадридский клуб достиг устного соглашения с французским футболистом по условиям личного контракта. "Реал" уведомил представителей игрока о готовности принять все его требования, что заметно приблизило стороны к завершению сделки.
Контракт 27-летнего защитника с "Баварией" истекает летом следующего года, после чего он сможет перейти в новый клуб на правах свободного агента. При этом мюнхенцы продолжают попытки убедить Юпамекано продлить соглашение.
В текущем сезоне француз провел 20 матчей за "Баварию" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 60 млн евро.
