"Реал" приблизился к подписанию защитника "Баварии"

Центральный защитник "Баварии" Деотшанкюль Юпамекано близок к переходу в "Реал".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, мадридский клуб достиг устного соглашения с французским футболистом по условиям личного контракта. "Реал" уведомил представителей игрока о готовности принять все его требования, что заметно приблизило стороны к завершению сделки.

Контракт 27-летнего защитника с "Баварией" истекает летом следующего года, после чего он сможет перейти в новый клуб на правах свободного агента. При этом мюнхенцы продолжают попытки убедить Юпамекано продлить соглашение.

В текущем сезоне француз провел 20 матчей за "Баварию" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 60 млн евро.