Определились победители Кубка Федерации - 2025 по стрельбе - ФОТО Завершился Кубок Федерации - 2025 по стрельбе среди женщин, организованный Федерацией стрельбы Азербайджана. Турнир проводился в дисциплине стрельбы из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Победительницей соревнований стала Вафа Зейналова.
