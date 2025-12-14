Определились победители Кубка Федерации - 2025 по стрельбе

Завершился Кубок Федерации - 2025 по стрельбе среди женщин, организованный Федерацией стрельбы Азербайджана.

Турнир проводился в дисциплине стрельбы из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Победительницей соревнований стала Вафа Зейналова.

В напряженной борьбе второе место заняла Нигяр Рамазанова, а третьей финишировала Эльвина Афсане.