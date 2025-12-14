В Сумгайыте начался снос аварийных «Финских домов»

В Сумгайыте начаты работы по сносу двухэтажных жилых домов, известных как "Финские дома", находившихся в аварийном состоянии в течение длительного времени. Работы проводят сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в настоящее время снос ведется с использованием специальной техники и с полным соблюдением правил безопасности. Сначала бригады безопасно отключают коммуникации, после чего здания сносят поэтапно.

Отмечается, что новый проект будет реализован в соответствии с общей концепцией развития города Сумгайыта и окажет значительное влияние на обновление социальной инфраструктуры района. Жители положительно оценивают проводимые работы.

В рамках проекта помимо строительства новых жилых домов планируется благоустройство территории, создание детских и спортивных площадок, парковых зон, парковок и других объектов общественного назначения.

Сумгайытская городская исполнительная власть сообщила, что процесс сноса в настоящее время проводится последовательно и планомерно в нескольких жилых массивах города - 4-й, 15-й, 16-й, 17-й и 21-й микрорайонах. В будущем аналогичные работы будут проводиться и в других районах.