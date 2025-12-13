Автор: Ибрагим Алиев

Шизофрения - диагноз сложный. Немногие люди могут с ним смириться и жить. Но бывший посол по особым поручениям, ныне глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян нырнул в нее головой. Причем, доказывает он это постоянно. Без нее он был бы сам не свой. Ему это нравится.

Что он заявлял недавно можно прочитать тут. А сейчас мы познакомим вас с новым его "шедевром". Эдик выступил с криками и предупреждениями о том, что "Армения в одностороннем порядке дала Азербайджану все, не получив взамен ничего и теперь ее ждет новая война, новые жертвы".

Сказал он эту ересь в ответ на вчерашние слова Никола Пашиняна, предложившего Азербайджану дорожную карту, согласно которой обе стороны берут на себя обязательства не ставить вопросов о возвращении армян в Карабах и отказе от термина "Западный Азербайджан".

"Мир-то не настоящий! Нет его!" - твердит Марукян, как боярин, вбежавший в царскую палату в картине "Иван Васильевич". Что иронично, потому что Марукян тоже сменил профессию - с ПОП-а на недоделанного политика.

Почему мира нет, Эдик не пояснил, хотя недавние договоренности о поставках нефти из Азербайджана в Армению говорят совершенно об обратном. И это не единственный позитивный момент, который говорит о том, что стороны целенаправленно идут к миру.

К примеру, уже идут прямые контакты между Баку и Ереваном без посредников, что само по себе еще недавно казалось невозможным. Продолжается процесс делимитации и демаркации границы. И пусть он идет не так быстро, как хотелось бы, но он идет. Очень давно нет стрельбы на границе, хотя армянская сторона известна тем, что любила нарушать режим прекращения огня. Кроме того, что стороны договариваются о конкретных практических вещах, которые выведут мирный процесс вперед.

Напомним Эдику, что буквально вчера вице-премьер Мгер Григорян заявил, что Армения хочет сотрудничать с Азербайджаном. Григорян побывал в Габале, где были достигнуты договоренности.

"Есть возможности для сотрудничества. Обсуждения продолжаются", - подчеркнул вице-премьер.

А теперь давайте поясним господину Марукяну - если бы Азербайджан не хотел мира, он не был бы инициатором мирного процесса. Если бы Азербайджан не хотел мира, Григорян вернулся бы из Габалы ни с чем. Да его вообще не впустили бы на территорию страны. Но есть новые договоренности и Баку только за.

Все, что сейчас наблюдается - это именно путь к нормализации. Так что никакая война и жертвы Армению не ждут. Все, что на нее свалится в ближайшем будущем (при условии открытия Зангезурского коридора) - это оживление ее мертвой экономики. Какая "ужасная" судьба, неправда ли?

Если страны, несмотря на 3 десятка лет войны, начинают обсуждать энергетику, логистику и торговлю, значит они готовятся к добрососедским отношениям, а не к новой войне. Да это будет непросто, но возможно. И шаги в этом направлении предпринимаются. Конфликт исчерпан. Пора двигаться вперед, что, собственно, и происходит.

Можно сколько угодно кричать, что "мира нет", но факты говорят о другом: стороны шаг за шагом выстраивают именно мирную повестку.