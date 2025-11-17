Хорошо, что Трамп не знает о позоре по фамилии Марукян

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Эдмон Марукян - это большая трагедия армянской дипломатии. Слушая сегодня заявления этого деятеля, еще раз убеждаемся, что армянская дипломатия просто не могла быть успешной, когда ее представляли эдмоны марукяны.

Это дипломатическое недоразумение, называвшееся прежде послом по особым поручениям, решило высказаться о военных преступниках, которым в Баку недавно было зачитано обвинение. По многомудрому мнению Марукяна, Никол Пашинян должен был использовать встречу 8 августа в Вашингтоне, чтобы освободить сепаратистских лидеров и террористов. Он даже вспомнил слова Дональда Трампа о том, что "если попросит Алиева, тот не откажет". То есть если президент США попросил бы Президента Азербайджана, тот, по мнению Марукяна, не смог бы отказать. Значит, приходит к выводу Эдик, Пашинян этого вопроса не поднимал.

Попробуем объяснить этому убожеству некоторые моменты. Вероятнее всего, вопрос на встрече поднимался, потому что Пашинян хотел вернуться в Армению с "достижениями". Те договоренности, которые там были достигнуты, являлись инициативой Баку, и у Армении просто не осталось пространства для маневра, чтобы продолжать уклоняться от обязательств. Однако тут есть важный нюанс - освобождение негодяев нужно Пашиняну еще меньше, чем нам. Возможно, речь шла о некоторых лицах, но никак не обо всей шушере, которая представляет серьезную угрозу для стабильности Армении и региона. Если Манукян думает, что армянский премьер мечтает вывести за ручку из зала суда Араика, это только доказывает его бездарность.

Судьба армянских сепаратистов и террористов находится в руках азербайджанского закона. Закона страны, на территории которого они совершали свои преступления. Если Эдик не в курсе, напомним ему, что прокуроры затребовали для них серьезные меры наказания. Четверо сядут пожизненно, несколько в связи с возрастом отправятся за решетку на 20 лет. Больше повезло более мелким фигурам, для которых обвинение просит более коротких сроков.

Мы, конечно, не можем знать, обращался Президент Трамп к Президенту Ильхаму Алиеву с подобной просьбой, но не сомневаемся, что при всем уважении к американскому лидеру удовлетворять его просьбу Баку не стал бы. Во-первых, этот вопрос является исключительно внутренним делом Азербайджана. Во-вторых, вина этих лиц доказана. В-третьих, в отличие от Марукяна в Белом доме, думается, знают разницу между "пленными" и военными преступниками. Нет никакой возможности подписать лидеров режима под военнопленных.

Недалекий Марукян встревожен тем, что официальный Ереван не отреагировал на недавнее сообщение прокуратуры Азербайджана о запрошенных для подсудимых сроках заключения. Слава богу, правящая команда трезво мыслит, в отличие от своего бывшего посла по особым поручениям. Такое заявление было бы воспринято как удар по мирному процессу. Кроме того, повторим - Ереван совсем не против, чтобы этих лиц изолировали от возможности совать носы в армянскую политику. В свое время именно карабахский клан поставил государственность Армении под угрозу, втянув страну в кровавый конфликт. И чем больше этих негодяев будет за решеткой, тем лучше для армянского народа. Скажем больше - не сомневаемся, что при первой возможности Азербайджану будут переданы и мутящие воду в Армении Серж Саргсян и Роберт Кочарян.

"Международная практика показывает: приговор суда сам по себе ничего не решает. Если есть политическая воля и ведутся переговоры, если ведется работа, то вопрос решается", - считает недоразумение по фамилии Марукян.

Бедняга очень плохо знаком с международной практикой. А также он совершенно не понимает политику Баку. Он все еще наивно думает, что кто-то может надавить на азербайджанские власти - и вопрос решится. Если он не заметил, Баку многозначительно проигнорировал требования ЕСПЧ предоставить информацию о подсудимых. Не делая никаких заявлений, азербайджанская сторона дала понять, что не будет обсуждать с Евросудом свои внутренние вопросы, да еще в условиях, когда Азербайджан отстранен от ПАСЕ.

Ну да ладно, не будем мешать Эдику Марукяна пребывать в своих больных фантазиях.