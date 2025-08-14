Армянская оппозиция пытается исказить вашингтонское соглашение

Автор: Лейла Таривердиева

Армянская оппозиция и те, кто поссорился с Пашиняном и примазался к реваншистам, продолжают изучать подписанный в Вашингтоне документ с лупой.

Из последних - Эдмон Марукян, некогда посол по особым поручениям, а сегодня - не знающий, куда себя приткнуть политикан. "Особые поручения", которые выполнял Марукян, сделали его посмешищем и персонажем мемов. И проявлял он при этом излишнее рвение, которого от него совсем не требовалось, за что, в конце концов был выдворен из послов по особым поручениям.

Марукян думает, что устроил сенсацию, заявив, что Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении в присутствии президента США, - это двусторонний, а не трехсторонний документ. "Царь-то не настоящий", - кричит он. Пардон, а кто сказал, что документ трехсторонний? Его подписали две страны, а третья выступила лишь как свидетель, и никто ничего другого не обещал. Если правительство Армении хочет, чтобы общество думало иначе, так виноват в этом не Никол Пашинян, а вот такие вот марукяны. Пашинян знает, что в армянском обществе таких немало, потому и пытается как-то сгладить возможную истерику хотя бы на первое время. Хотя сами армяне должны радоваться, что так легко отделались, обязательно появляется какой-нибудь Марукян и начнет рвать на себе остатки волос с криком "нас обманули, Трамп не гарант!".

Мы не шутим, когда говорим, что Армения легко отделалась. После всего, что она натворила и за что должна ответить, она всего лишь частично потеряла контроль над транзитным коридором. Не над территорией, а просто над коммуникациями, которыми будет управлять кто-то другой. Радоваться надо, а не ныть. Ереван выступил в качестве партнера, а не подписал унизительный документ, ограничивающий его в правах и обязывающий к возмещению ущерба.

Зря экс-посол так дергается. Пашинян не мог сделать больше того, что он сделал. Он не мог подписать соглашение по Зангезурскому коридору только с США. Потому что в таком случае это был бы документ о некоем мертвом отрезке рельс и шпал, упирающемся обоими концами в закрытые границы. Чтобы коридор стал коридором и начал приносить пользу армянской экономике, без Азербайджана не обойтись. По большому счету, это азербайджанский проект, и таким он был с самого начала.

Далее, как посол, да еще по особым поручениям, Марукян должен был бы знать, что Баку уже давно и принципиально отказался от участия в договоренностях с Ереваном третьих сторон в качестве участников. Все договоренности будут и дальше заключаться только между Азербайджаном и Арменией. А США в данном случае выступили в качестве свидетеля этих договоренностей (за исключением Зангезурского коридора). Никто не может быть гарантом. Будучи гарантом, третья страна становится стороной с соответствующими полномочиями. Это мы уже проходили. Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года имело гаранта в лице России. Но это не помогло урегулированию всех прописанных в документе вопросов, а только усложнило Азербайджану задачу завершения процесса восстановления своих суверенных прав над всеми территориями.

И вообще, каким же дипломатом был Марукян, если не понимает элементарных вещей? В отличие от Кремля, Дональд Трамп никогда не выражал желания бросаться на амбразуру, становясь гарантом мира в том или ином конфликте. Он выступает только как посредник, и надо сказать, не будучи дипломатом, понимает в дипломатии куда больше экс-посла Марукяна.

Что касается двусторонней декларации с США "только после смены власти", то как раз такие заявления есть обман армянского народа. У Армении такой документ уже есть. В январе, за неделю до инаугурации Дональда Трампа команда Байден-Блинкен второпях подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией. Это был очень странный документ и очень странный шаг со стороны проигравшей выборы администрации. Уходящая команда фактически подставила Ереван. Жест в сторону Армении, эдакая запоздалая благодарность за поддержку, сделала Ереван невидимкой для новой администрации.

Кстати, двусторонний документ между США и Арменией в Вашингтоне был подписан. Марукян не в курсе? Этой хартии вполне достаточно. Учитывая, что у Армении уже есть "соглашение о стратегическом партнерстве".