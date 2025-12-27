Китай запустил свой самый мощный метеоспутник

Вчера китайская ракета-носитель Long March-3B ("Чанчжэн-3B") успешно вывела на орбиту метеорологический спутник нового поколения Fengyun-4C. Запуск состоялся с космодрома Сичан. В Китае Fengyun-4C называют самым мощным геостационарным метеоспутником по совокупности возможностей детектирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, Fengyun-4C оснащен шестью передовыми приборами, которые позволят значительно улучшить мониторинг экстремальных погодных явлений. Новый радиометрический сканер обладает удвоенным пространственным разрешением и способен обновлять данные о погоде над Китаем каждые 5 минут, а в режиме непрерывной съемки - каждую минуту. Это критически важно для отслеживания быстро меняющихся процессов в атмосфере.

Спутник также получил улучшенный атмосферный зонд, разрешение которого повышено с 12 до 8 км. Это обеспечит более точные прогнозы тайфунов и штормов. Приборы для наблюдения за космической погодой впервые в истории Китая позволят проводить спектроскопическую съемку ионосферы и мониторинг солнечной активности с высоким разрешением. За счет этого повысится точность прогнозирования вспышек на Солнце и их влияния на Землю.

Аппарат займет позицию на 133° восточной долготы, за счет чего зона покрытия китайской метеорологической системы расширится до центральной части Тихого океана. Это усилит контроль над зонами формирования тайфунов. На данный момент Китай оперирует группировкой из 10 метеоспутников серии Fengyun, всего созвездие будет включать 23 космических аппарата. Данными с группировки Fengyun Китай делится со 133 странами мира.