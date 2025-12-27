В Азербайджане выпал снег

По состоянию на 27 декабря в ряде районов страны наблюдалась дождливая и снежная погода.

Как передает Day.Az, со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных регионах выпал снег. Его высота составила в Закаталах (Алибей) 9 см, в Дашкесане - 6 см, в Шахбузе - 4 см, в Халтане - 2 см, в Шеки (Кишчай) - 1 см.

Количество выпавших осадков в Гедабее достигло 2 мм. В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Лянкярани, Билясуваре, Нефтчале, Сабирабаде, Гёйчае, Евлахе, Мингячевире, Тертере, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Шамахы, Гобустане и Губе зафиксировано по 1 мм осадков.

В Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Балакене, Габале, Шамкире, Шеки, Шамахы, Гобустане, Гёйчае и Лерике наблюдался туман. Видимость местами снижалась до 500 метров.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове до 4 градусов тепла, в Аранских районах - до 2 градусов мороза, в Нахчыванской Автономной Республике - до 6 градусов мороза, в горных районах - до 9 градусов мороза.

