"Манчестер Юнайтед" рассматривает возвращение полузащитника из "Эвертона"

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность усиления полузащиты за счет хавбека "Эвертона" Джеймса Гарнера, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

24-летний футболист рассматривается манкунианцами как более доступный вариант на трансферном рынке по сравнению с полузащитником "Ноттингем Форест" Эллиотом Андерсоном, который остается основной целью клуба на лето 2026 года.

Отмечается, что "Эвертон" пытается продлить контракт с Гарнером, действующий до 30 июня 2027 года, однако существенного прогресса в переговорах пока нет. Это может упростить возможный трансфер игрока.

Джеймс Гарнер является воспитанником академии "Манчестер Юнайтед" и перешел в "Эвертон" осенью 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 млн евро.