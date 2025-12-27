Состоялось заседание совместной комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур

26 декабря в селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского района Республики Дагестан РФ состоялось 28-е заседание Азербайджано-российской совместной комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур. Комиссия создана в соответствии с Соглашением между правительствами Азербайджанской Республики и Российской Федерации о сотрудничестве в области рационального использования и охраны водных ресурсов реки Самур.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Госагентстве водных ресурсов Азербайджана.

Встреча прошла под руководством сопредседателя совместной комиссии с азербайджанской стороны, председателя правления Региональной службы водной мелиорации в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Закира Гулиева и сопредседателя с российской стороны, заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадима Никонорова.

В заседании приняли участие представители Региональной службы водной мелиорации, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

В ходе встречи обсуждались вопросы распределения водных ресурсов реки Самур между двумя странами, проведение мониторинга, совместная эксплуатация Самурского гидроузла и другие актуальные темы. Были определены предстоящие меры и подписан итоговый протокол.