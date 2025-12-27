Снежная буря накрыла горнолыжный курорт в Японии

На японском курорте в поселке Нисэко произошла мощная снежная буря.

Как сообщает Day.Az, снежные порывы сбивали туристов с ног и сносили сноуборды. Посетители курорта пытались спасаться, ползая по снегу и удерживая инвентарь, однако многие вещи были сметены стихией.