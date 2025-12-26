https://news.day.az/officialchronicle/1805403.html Президент Ильхам Алиев вручил ордера на новые квартиры группе спортсменов и спортивных специалистов Президент Ильхам Алиев вручил ордера на новые квартиры группе спортсменов и спортивных специалистов, добившихся высоких достижений в 2025 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ордера вручены Шамси Сафарли, Беюкханым Астановой, Мортезе Валидарви, Мехрану Гамидзаде, Малику Гасанову, Имамверди Мамедову, Рамилю Велиеву, Тофигу Алиеву, Огтаю Абдуллаеву, Нураддину Мамедову, Солмаз Адиловой, Ульви Ганизаде, Мураду Мамедову, Рамилю Джафарову, Айгюль Абдуллаевой, Елизавете Рубан, Хайяму Оруджеву, Эльнуру Ибрагиму, Талеху Нагизаде, Нармин Кязимовой и Фариду Тагизаде.
