Аудит с добавленной ценностью повышает эффективность управления госфинансами

Аудит с добавленной ценностью повышает эффективность управления государственными финансами.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend аудитор Счетной палаты Азербайджана Джавид Байрамов.

Говоря о финансовом контроле, он отметил, что не следует рассматривать его как отдельный процесс. "Так, финансовый контроль - это одна из основных подсистем процесса финансового управления. Такой подход, конечно, особенно актуален в управлении государственными финансами. Подсистема финансового контроля, в свою очередь, может быть концептуально разделена на внутренний и внешний контроль. Рассмотрим этот вопрос в контексте государственного сектора. В данном случае внутренний государственный финансовый контроль осуществляется государственными органами, входящими в состав исполнительной власти и уполномоченными осуществлять финансовый контроль в рамках своего мандата (например, министерство финансов, Государственная налоговая служба и т. д.).

Внешний государственный финансовый контроль подразумевает государственный орган (в нашем случае, Счетная палата), независимый от исполнительной власти, действующий самостоятельно, отчитывающийся перед парламентом и информирующий все заинтересованные стороны (т. е. центральные исполнительные органы и общественность). Поэтому в передовой практике государственные органы, действующие с мандатами, аналогичными Счетной палате, называются высшими аудиторскими учреждениями. Что касается понятия "аудит", я хотел бы отметить, что "аудит" является важнейшим инструментом, способствующим успеху процесса финансового управления, и объединяет множество контрольных процедур", - сказал Д.Байрамов.

Он также отметил, что Счетная палата проводит проверки в государственном секторе. "Реальный сектор экономики, конечно, означает совокупность деятельности субъектов в сфере производства товаров, выполнения работ и оказания услуг (за исключением финансовых услуг). Регулирование реального сектора осуществляется государством, главным образом, по двум направлениям: 1) определение налогов и других обязательных платежей, 2) формирование правовой базы, характеризующей поведение субъектов в сфере деятельности и экономическую активность или пассивность. Развитие реального сектора, повышение привлекательности экономической деятельности и предпринимательской среды, несомненно, успешно осуществляется благодаря результатам деятельности соответствующих органов, реализующих экономическую политику государства. При этом сфера деятельности Счетной палаты охватывает государственные органы (министерства, комитеты, ведомства и т. д.), юридические лица публичного права и государственные юридические лица, получающие финансовые ресурсы из государственного бюджета. Когда объектами проверок выступают центральные органы исполнительной власти, Счетная палата вносит предложения и рекомендации, касающиеся реального сектора, в зависимости от результатов проверок и функциональных сфер деятельности этих органов.

Д. Байрамов привел в связи с этим конкретные примеры.

"Например, результаты проверки состояния организации совместного контроля налоговых и таможенных органов над импортно-экспортными операциями позволили внести предложения, непосредственно затрагивающие деятельность субъектов реального сектора. Прежде всего, хотел бы отметить, что как Государственная налоговая служба, так и Таможенный комитет являются одними из образцовых государственных учреждений с развитой системой управления, основанной на электронных информационных системах. Вместе с тем в рамках работы по результатам аудита, проведенного по предмету совместного контроля, наряду с обеспечением взыскания с субъектов реального сектора налогов и таможенных платежей, не начисленных в охваченный аудитом период, удалось также добиться упрощения в постаудиторные периоды ряда административных процедур и регламентов с точки зрения дальнейшей оптимизации совместного контроля.

Хотел бы особо подчеркнуть, что значительный вклад в совершенствование институциональной деятельности центральных органов исполнительной власти вносят аудиты эффективности (performans), проводимые Счетной палатой. В качестве примера можно привести аудит оценки результативности нового механизма субсидирования в сфере растениеводства, а также аудит оценки эффективности и результативности государственной поддержки в области племенного животноводства.

В целом отмечу, что в сфере администрирования сельского хозяйства и пищевой безопасности, особенно в последние годы, были проведены системные мероприятия по совершенствованию: созданы электронные информационные системы, сформированы базы данных, устранена разрозненность, обеспечено коллегиальное принятие решений по вопросам государственной поддержки в централизованном порядке советом по субсидиям, а также усилено внимание к решению вопросов ресурсного обеспечения систем. Собранные в рамках аудитов данные также позволили представить предложения и рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование управления и повышение эффективности при реализации широкомасштабных механизмов государственной поддержки в сфере сельского хозяйства.

Так, необходимая работа по завершению подготовки электронной сельскохозяйственной информационной системы, особенно целенаправленное внедрение всех видов услуг, предоставляемых фермерам государством через единую систему, формирование модулей отчетности и платежей, а также интеграция с электронными базами данных налоговых, таможенных и других центральных исполнительных органов, пока не выполнена в полном объеме. Еще одним вопросом является достижение необходимого уровня идентификации крупного и мелкого скота в животноводческом секторе (включая паспортизацию племенных животных), что фактически представляет собой первое условие оптимального развития животноводческого сегмента сельского хозяйства в реальном секторе. Действующее правовое регулирование устанавливает, что расходы на идентификацию должны осуществляться за счет средств собственников хозяйств, что не оправдывает себя уже в течение длительного времени. Принимая во внимание, что передовые методы селекции показывают, что идентификация финансируется государством на начальных этапах, полагаю, что именно этой практике следует отдавать предпочтение.

В качестве примера также хотел бы отметить аудит оценки эффективности и результативности управления безопасными отходами. Аудит в основном показал решение вопросов ресурсного обеспечения по городу Баку, формирование инфраструктуры и надлежащее управление процессами обезвреживания отходов. В то же время по результатам данного аудита был выдвинут ряд предложений, касающихся реального сектора. Так, к важным направлениям работ, подлежащих реализации, относятся обязательная аккредитация перевозчиков безопасных отходов, определение условий по перевозке и обезвреживанию биологических, промышленных и строительных отходов, формирование единой абонентской (персонифицированной учетной) базы по потребителям группы населения и не населения, безналичный и полный сбор потенциальных платежей за услуги, с этих групп потребителей за транспортировку и нейтрализацию твердых бытовых отходов.

Одновременно существует большая потребность в разработке условий (моделей) государственно-частного партнерства и организации конкурсов для формирования современной инфраструктуры по сбору, перевозке и обезвреживанию отходов. Передовые практики показывают, что снижение нагрузки на государственный бюджет и ускорение перехода к циркулярной экономике за счет приоритетного применения современных методов сортировки при обезвреживании безопасных отходов наиболее целесообразно достигать именно в рамках государственно-частного партнерства", - отметил он.

Д. Байрамов также коснулся сути термина "audit impact", встречающегося в международной практике. "Термин "audit impact", используемый в международных стандартах, означает влияние аудита или его ценность. То есть объект аудита, устраняя выявленные недостатки, вносит вклад в формирование аудита с добавленной ценностью. В то же время, особенно в рамках аудитов эффективности и соответствия, Счетная палата рассматривает охват недостатков в более широком контексте.

Например, если в ходе проводимых нами аудитов у государственных юридических лиц выявляются нарушения и недостатки в сферах имущества, бюджета, налогов, таможни или государственных закупок, то, как правило, информация о таких нарушениях направляется соответствующим центральным органам исполнительной власти - то есть в министерство финансов, Таможенный комитет, государственные службы по вопросам имущества, налогов, антимонопольного и потребительского рынка. Им направляются соответствующие письма с просьбой в рамках их мандатов принять необходимые меры и проинформировать об этом Счетную палату. Хотелось бы отметить, что тем самым Счетная палата фактически делает шаг к максимальному увеличению аудита с добавленной ценностью, что служит примером для многих высших органов аудита зарубежных стран.

Предложения, выдвигаемые на основе результатов аудитов эффективности, помимо финансовоёмких направлений, как я уже отмечал ранее, в обязательном порядке нацелены и на совершенствование управления и администрирования, а также на повышение эффективности, что порой требует определенного времени для реализации. Социально-экономические цели развития, определенные под эгидой являющейся примером для всего мира сильной политической воли главы нашего государства, с большой ответственностью принимаются за основу в деятельности Счётной палаты при создании дополнительной ценности в рамках проводимых ею аудитов", - сказал он.