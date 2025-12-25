Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП с автобусом в Баку
Сегодня около 09:00 на 46-м километре автодороги Баку-Газах, проходящем по территории Гарадагского района столицы, было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Главное управление Государственной дорожной полиции.
Согласно информации, автобус марки Suzuki столкнулся с ехавшим впереди автобусом марки Mercedes, которым управлял С.Мустафаев. В результате аварии двое пассажиров автобуса Mercedes погибли на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
Напомним, что автобус маршрута №122, следовавший по направлению Локбатан-Чейильдаг-Локбатан, попал в аварию в районе поселка Сахиль в Гарадагском районе Баку.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре