Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП с автобусом в Баку

Сегодня около 09:00 на 46-м километре автодороги Баку-Газах, проходящем по территории Гарадагского района столицы, было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Главное управление Государственной дорожной полиции.

Согласно информации, автобус марки Suzuki столкнулся с ехавшим впереди автобусом марки Mercedes, которым управлял С.Мустафаев. В результате аварии двое пассажиров автобуса Mercedes погибли на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Напомним, что автобус маршрута №122, следовавший по направлению Локбатан-Чейильдаг-Локбатан, попал в аварию в районе поселка Сахиль в Гарадагском районе Баку.