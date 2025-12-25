Вратарь "Сабаха" может стать первым номером в сборной

Вратарь бакинского футбольного клуба "Сабах" Стас Покатилов вновь может стать ключевой фигурой в национальной сборной Казахстана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, 33-летний голкипер своим выступлением в нынешнем сезоне обратил на себя внимание футбольной общественности Казахстана. Последний раз он выходил на поле в составе сборной летом, в товарищеском матче против Беларуси, где отыграл весь матч и получил положительные оценки, несмотря на поражение команды.

Отметим, что специалисты уже называют Покатилова первым номером сборной, так как его конкуренты - Александр Заруцкий ("Кайрат"), Мухаммеджан Сейсен ("Астана") и Бекхан Шайзада ("Ордабасы") - пока не демонстрируют столь стабильной игры. В свою очередь Покатилов в нынешнем сезоне Мисли Премьер-лиги провел 16 матчей за "Сабах" и пропустил всего девять мячей, а его клуб лидирует в чемпионате с 37 очками. Такой уровень надежности делает его главным кандидатом на роль основного вратаря сборной.