Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с первой годовщиной крушения самолета "Embraer 190", принадлежащего Азербайджанским авиалиниям (AZAL). Day.Az представляет публикацию: