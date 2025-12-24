В праздничные дни по Азербайджану запустят дополнительные поезда

Все подразделения ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в период с 31 декабря 2025 года по 4 января 2026 года будут работать в усиленном режиме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, с учетом традиционного роста пассажиропотока на межрегиональных направлениях в праздничный период назначены дополнительные рейсы.

В частности, с 31 декабря по 4 января по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать дополнительные поезда. Они будут отправляться из Баку в 07:30, а из Габалы - в 19:00.

Кроме того, 1, 2 и 4 января назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку. Отправление из Баку - в 07:45, из Газаха - в 16:40.

Дополнительные поезда также будут курсировать по маршруту Баку-Агстафа-Баку 26-31 декабря и 1-4 января. С 26 по 31 декабря отправление из Баку запланировано на 08:30, из Агстафы - на 17:12. С 1 по 4 января время отправления поездов составит 08:30 из Баку и 17:20 из Агстафы.

При этом пассажиры по-прежнему смогут ежедневно пользоваться регулярным маршрутом Баку-Газах-Баку.

Дополнительный рейс назначен и по маршруту Баку-Агдам-Баку: поезда будут отправляться из Баку в 07:10, из Агдама - в 18:10 31 декабря и 3 января.

Для удовлетворения возросшего спроса на поездки в туристические регионы Шеки, Гах, Загаталу и Балакен по маршруту Баку-Балакян-Баку к поездам будут добавлены дополнительные вагоны. В частности, к поезду, отправляющемуся из Баку 30 декабря, прицепят пять дополнительных вагонов, к рейсу 1 января - один вагон, а к поездам, следующим из Балакена в Баку 2 и 3 января, - по одному дополнительному вагону. При необходимости дополнительные вагоны будут добавляться и на другие рейсы.

Кроме того, с 31 декабря по 4 января движение поездов по Абшеронской кольцевой железной дороге будет осуществляться по графику выходных дней.

Ранее мы сообщали, что сколько дней будут считаться в Азербайджане нерабочими в Новый год.