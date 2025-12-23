ИИ назвал лучших спортсменов Азербайджана по итогам 2025 года

В 2025 году искусственный интеллект стал еще одним инструментом анализа спортивных достижений.

Как передает Day.Az, в связи с этим İdman.bizпопробовал определить лучших спортсменов уходящего года при помощи нейросетей.

Последние версии пяти ведущих ИИ-моделей составляли свои топ-5 лучших спортсменов Азербайджана на основе официальных результатов международных турниров, чемпионатов мира и Европы, а также статистических данных, опубликованных в сети.

Интересно, что за редким исключением большинство ИИ-моделей оказались солидарны в выборе лидеров своих списков. При этом особо стоит выделить китайскую нейросеть, которая стала единственной, включившей в свой топ-5 представительницу прекрасной половины человечества.

ChatGPT от OpenAI - самая популярная ИИ-модель в мире:

1. Ульви Ганизаде (72 кг) - чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Европы.

2. Хасрат Джафаров (67 кг) - серебряный призер чемпионата мира и чемпион Европы по греко-римской борьбе.

3. Субхан Мамедов (48 кг) - чемпион мира по боксу по версии IBA.

4. Эльдениз Азизли (55 кг) - бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе.

5. Мурад Ахмедиев (97 кг) - бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе.

Gemini от Google (нейронка учла не только результаты спортсменов, но и их рейтинг от Министерства молодежи и спорта)



1. Хасрат Джафаров

2. Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) - серебряный призер чемпионата мира и чемпион Европы по вольной борьбе

3. Зелим Коцоев (100 кг) - серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер чемпионата мира

4. Ульви Ганизаде

5. Эльджан Гаджиев (90 кг) - бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо и один из самых прогрессирующих спортсменов года.

Claude от Anthropic - одна из ведущих нейронок для программирования

1. Ульви Ганизаде

2. Нихат Мамедли (60 кг) - чемпион Европы по греко-римской борьбе, победитель рейтингового турнира в Будапеште

3. Хасрат Джафаров

4. Гурбан Гурбанов (82 кг) - чемпион Европы по греко-римской борьбе

5. Зелим Цкаев (81 кг) - бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо

Grok от xAI Илона Маска:

1. Ульви Ганизаде

2. Нихат Мамедли

3. Осман Нурмагомедов (92 кг) - бронзовый призер чемпионата мира и серебряный призер чемпионата Европы по вольной борьбе.

4. Мурад Ахмадиев

5. Ислам Базарганов (57 кг) - "серебро" Игр исламской солидарности и бронзовый призер чемпионата Европы

Deepseek - нашумевшая китайская нейросеть:

1. Субхан Мамедов

2. Ульви Ганизаде

3. Гюляр Гусейнова (46 кг) - чемпионка Европы по боксу, "золото" на III Играх стран СНГ

4. Гардаш Рагимов (46 кг) - чемпион Европы U17 по боксу, победитель Игр стран СНГ

5. Хасрат Джафаров

Добавим, что некоторые из вышеперечисленных ИИ-моделей в комментарии к своему рейтингу также упомянули сборную Азербайджана по мини-футболу, выигравшую в этом году домашний чемпионат мира.