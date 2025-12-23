ИИ назвал лучших спортсменов Азербайджана по итогам 2025 года
В 2025 году искусственный интеллект стал еще одним инструментом анализа спортивных достижений.
Как передает Day.Az, в связи с этим İdman.bizпопробовал определить лучших спортсменов уходящего года при помощи нейросетей.
Последние версии пяти ведущих ИИ-моделей составляли свои топ-5 лучших спортсменов Азербайджана на основе официальных результатов международных турниров, чемпионатов мира и Европы, а также статистических данных, опубликованных в сети.
Интересно, что за редким исключением большинство ИИ-моделей оказались солидарны в выборе лидеров своих списков. При этом особо стоит выделить китайскую нейросеть, которая стала единственной, включившей в свой топ-5 представительницу прекрасной половины человечества.
ChatGPT от OpenAI - самая популярная ИИ-модель в мире:
1. Ульви Ганизаде (72 кг) - чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Европы.
2. Хасрат Джафаров (67 кг) - серебряный призер чемпионата мира и чемпион Европы по греко-римской борьбе.
3. Субхан Мамедов (48 кг) - чемпион мира по боксу по версии IBA.
4. Эльдениз Азизли (55 кг) - бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе.
5. Мурад Ахмедиев (97 кг) - бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе.
Gemini от Google (нейронка учла не только результаты спортсменов, но и их рейтинг от Министерства молодежи и спорта)
1. Хасрат Джафаров
2. Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) - серебряный призер чемпионата мира и чемпион Европы по вольной борьбе
3. Зелим Коцоев (100 кг) - серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер чемпионата мира
4. Ульви Ганизаде
5. Эльджан Гаджиев (90 кг) - бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо и один из самых прогрессирующих спортсменов года.
Claude от Anthropic - одна из ведущих нейронок для программирования
1. Ульви Ганизаде
2. Нихат Мамедли (60 кг) - чемпион Европы по греко-римской борьбе, победитель рейтингового турнира в Будапеште
3. Хасрат Джафаров
4. Гурбан Гурбанов (82 кг) - чемпион Европы по греко-римской борьбе
5. Зелим Цкаев (81 кг) - бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо
Grok от xAI Илона Маска:
1. Ульви Ганизаде
2. Нихат Мамедли
3. Осман Нурмагомедов (92 кг) - бронзовый призер чемпионата мира и серебряный призер чемпионата Европы по вольной борьбе.
4. Мурад Ахмадиев
5. Ислам Базарганов (57 кг) - "серебро" Игр исламской солидарности и бронзовый призер чемпионата Европы
Deepseek - нашумевшая китайская нейросеть:
1. Субхан Мамедов
2. Ульви Ганизаде
3. Гюляр Гусейнова (46 кг) - чемпионка Европы по боксу, "золото" на III Играх стран СНГ
4. Гардаш Рагимов (46 кг) - чемпион Европы U17 по боксу, победитель Игр стран СНГ
5. Хасрат Джафаров
Добавим, что некоторые из вышеперечисленных ИИ-моделей в комментарии к своему рейтингу также упомянули сборную Азербайджана по мини-футболу, выигравшую в этом году домашний чемпионат мира.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре