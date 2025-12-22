Азербайджан более чем вдвое нарастил экспорт нефти в Румынию

В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал в Румынию нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, на сумму 559,7 миллиона долларов США в объеме 1,043 миллиона тонн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта выросла на 191,1 миллиона долларов, или на 51,8%, а объем - на 419 тыс. тонн, или на 67,1%.

За отчетный период Румыния заняла четвертое место среди стран - крупнейших импортеров азербайджанской нефти и нефтепродуктов.

В целом за январь-ноябрь Азербайджан экспортировал нефть и нефтепродукты в 21 страну мира. Общий объем поставок составил 22,1 миллиона тонн на сумму 11,5 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении экспорт снизился на 1,8 миллиарда долларов, или на 13,5%, тогда как в физическом выражении зафиксирован рост на 576 тыс. тонн, или на 2,7%.