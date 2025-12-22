На Земле ожидается магнитная буря

Ожидается, что скорость солнечного ветра вновь будет выше нормы под воздействием положительно поляризованных потоков из корональных дыр.

Об этом Day.Az сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Сообщается, что в связи с геоэффективностью корональных дыр в геомагнитном поле в период с 22 по 24 декабря ожидается геомагнитная буря уровня G1-G2, то есть слабой и средней интенсивности.