Франции есть чему поучиться у Азербайджана

Во французском онлайн-издании La Gazette du Caucase опубликована статья главного редактора, основателя портала Musulmans en France, журналиста Жана-Мишеля Брюна, посвященная тому, как современная Франция воспринимается на международной арене.

Day.Az представляет перевод статьи:

Францию любят. Но, как говорил один американский юморист, "друг - это тот, кого ты очень хорошо знаешь и все равно любишь".

Это был мой второй визит в Азербайджан. В составе делегации экспертов со всего мира мы посетили Шушу - культурную столицу Азербайджана и город-мученик, пострадавший от оккупации. В какой-то момент нам объявили о "встрече высокого уровня". Сегодня я хорошо знаю, что означает это выражение: Президент Азербайджанской Республики хочет побеседовать с нами. Я, по роду своей деятельности встречавший значительную часть мировых лидеров - королей, президентов, капитанов индустрии, - с большим любопытством ожидал, каким он окажется.

И я не был разочарован. Как, впрочем, и мои коллеги. Три часа. В течение трех часов азербайджанский лидер спокойно, откровенно, без каких-либо записей отвечал на наши вопросы, порой весьма острые. Какой еще глава государства проявляет столько уважения к своим гостям, что посвящает им три часа своего времени? Его помощник Хикмет Гаджиев попытался напомнить о регламенте и рабочем графике, однако Президент подчеркнул, что намерен ответить на все вопросы гостей:

"Я хочу ответить на все вопросы наших гостей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Настал мой черед.

"Господин Президент, прежде всего я хотел бы извиниться перед вами... Я француз!"

Президент Ильхам Алиев рассмеялся: "Вам не за что извиняться, мы очень любим Францию".

Между тем трудно было превзойти французские власти в стиле тартюфовщины. Их безусловная поддержка армянских активистов, прибывших из Ливана и стремившихся захватить пятую часть территории Азербайджана, при одновременном яростном осуждении российского вторжения в Украину, вполне могла раздражать наших азербайджанских друзей.

Я добавил: "Вы, вероятно, думаете, что французы ненавидят азербайджанцев. Вы ошибаетесь: французы ненавидят всех!"

Эта шутка, в конечном счете, была не так уж далека от истины. Да, как француз, я часто испытываю стыд за то, что делает Франция (или, по крайней мере, те, кто претендует на право говорить и действовать от ее имени). Мне стыдно видеть, как муниципальный совет Парижа принимает резолюцию с требованием освободить преступников, которые депортировали и убивали азербайджанских мирных жителей во время карабахских войн. Мне стыдно слышать, как бывший премьер-министр и вероятный будущий кандидат в президенты отвечает "нет" на вопрос журналиста о том, является ли, по его мнению, колонизация преступлением. Мне стыдно видеть, как одна из самых престижных парижских авеню носит имя маршала Бюжо - убийцы тысяч алжирцев и предшественника газовых камер. Мне стыдно читать в прессе, оказавшейся в руках нескольких экстремистски настроенных олигархов, утверждения о том, что ислам представляет угрозу для Франции и что все мусульмане якобы являются потенциальными террористами. Мне стыдно, когда французское государство поддерживает режимы, уничтожающие целые народы. Мне стыдно наблюдать, как уже более пятнадцати лет президентская функция превращается в посмешище теми, кто сам носит ее символы. И, наконец, мне стыдно за отказ наших руководителей продвигать французский язык и за их капитуляцию перед постепенным забвением нашего культурного наследия.

Но в то же время я испытываю гордость. Я горжусь тем, что являюсь, пусть немного, наследником Вийона, Рабле, Мольера, Ламартина, Гюго, Вольтера, Сент-Экзюпери, Кесселя, Сезанна, Гогена, Дюрас. Я горжусь Францией, которая формировалась благодаря последовательному вкладу великих цивилизаций - греческой, римской и арабской. Я горжусь Францией, принявшей в своих стенах столь многих иностранцев, внесших вклад в ее величие: Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Марию Кюри, Ван Гога, Шагала, Аполлинера, Эме Сезера и многих других. Я также горжусь теми журналистами, писателями, философами, художниками и кинематографистами, которые не позволяют Франции скатиться в бездны расизма, дискриминации и ксенофобии. Теми, кто утверждает и доказывает, что истинное богатство заключается в разнообразии.

Я горжусь и тем, что могу идти по проспектам Баку, окруженным зданиями, вдохновленными парижским архитектурным стилем Османа, и увидеть на одном из углов улиц мемориальную доску, посвященную визиту генерала де Голля в 1944 году, во время которого он присутствовал на постановке оперы "Кероглы" азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Азербайджан, вероятно, является одной из самых мультикультурных стран мира и, возможно, одной из самых сплоченных, тем самым доказывая, что уважение к другим и поддержка культурного разнообразия могут стать цементом общества. Французы могли бы по праву гордиться тем, если бы и они стали такими же символами.

Что касается Президента Ильхама Алиева, я встречался с ним еще дважды, и каждый раз сценарий повторялся. Он никогда не стремился выглядеть самым важным человеком в мире, но всегда старался дать нам почувствовать, что именно мы - самые важные люди в мире. Неужели не найдется кого-то, кто мог бы взять с него пример?